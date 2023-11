Pallacanestro giovanile. Giovani talenti crescono: due convocazioni nelle selezioni regionali. Che soddisfazione per Susanna Cherubini e Andrea Rinaldini

Terza convocazione regionale per Susanna Cherubini (foto), classe 2009 della Chemco Puianello. L’atleta gialloblu è stata convocata nella lista delle 20 selezionate per il raduno odierno di Faenza dove si terrà l’allenamento. Anche in campo maschile i colori reggiani vanno forte. Martedì a Medicina sarà presente Andrea Rinaldini della Unahotels fra i 17 selezionati classe 2009 per un allenamento in preparazione al torneo Ludecup e al Trofeo Fabbri dove si affronteranno le selezioni regionali. Altri quattro ragazzi della Unahotels, Matteo Ghirardini, Diego Mammi, Gabriele Morcavallo e Cristian Petacchi sono in lista come riserve a casa.

c.c.