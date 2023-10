PALLACANESTRO. La Galli detta legge e ora è seconda

La Galli ha conquistato due preziosi ed importanti punti sulle sponde del Po. Successo netto, indiscutibile contro il Basket Teen Torino col sonante punteggio di 55-76, portandosi al secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla capolista Derthona, che domenica 5 novembre alle 18, sarà ospite del Galli. Il match col Torino ha sempre visto le sangiovannesi i fuga con oltre dieci punti,le cestiste torinesi ad inseguire, ma niente da fare contro questa crescente bella squadra, almeno per ora, che ha sempre ‘volato’ al comando della sfida.Alla palla a due Maria Flora Lazzaro centra subito un canestro da tre punti. E’ il segnale della fuga. Con la sangiovannese ha ben operato tutta la squadra, con la capitano Reggiani, Lopez, Rossini, Nasraoui, De Cassan e via tutte le altre atlete gialloverdi della bella compagine, forgiata dal patron Salvatore Argirò.