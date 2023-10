Pallacanestro, passo falso degli amaranto. Zocca non basta alla Sba. Spezia resta un tabù

Rimane un tabù il parquet di La Spezia per la Amen Bc Servizi Arezzo, che esce sconfitta 84-74 contro i padroni di casa della Tarros, sempre in vantaggio per tutti i 40 minuti di gioco. Sostanziale equilibrio nel primo quarto, che termina 28-25 per i bianconeri, che prima dell’intervallo allungano ancora (48-40 al riposo) grazie ai punti del lituano Sakalas e del serbo Rajacic, che la Sba non riesce a contenere. Nella terza frazione il copione non cambia, con i ragazzi di Evangelisti che provano a ricucire il divario ma lo Spezia pronto a rispondere colpo su colpo. Nell’ultimo quarto arriva la spallata decisiva dei locali firmata dalle triple di Filippo Paoli (23 punti) e del solito Sakalas (25) che chiudono di fatto la partita portando al massimo vantaggio (+15 a meno di 4 minuti dalla sirena).

La Sba prova un ultimo colpo di coda ma è troppo tardi. Il miglior realizzatore amaranto è Zocca con 19 punti. Bene anche Pelucchini con 11 punti, mentre sono mancati i canestri di Toia (8) e Rossi (7). La Scuola Basket Arezzo ha subito l’occasione del riscatto domani nel turno infrasettimanale: al PalaEstra alle 18 arriva Castelfiorentino, ancora a secco di vittorie.

Luca Amorosi