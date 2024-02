Pallacanestro, serie A2. La Galli torna a ruggire. Rossini in evidenza contro il Basket Torino

La Polisportiva Galli riprende il cammino dopo il giro a vuoto nel derby contro Empoli. Le valdarnesi riprendono la marcia approfittando dell’impegno interno contro il Basket Torino. Una partita tirata e incerta fino alla fine come dimostra anche il punteggio di 74 a 72 con le quali le apdroni di casa riescono a tornare alla vittoria. Due punti di scarto frutto comunque di una prova convincente del gruppo in cui Reggiani, Mioni, Nasraoui, Lazzaro hnno brillato. In evidenza soprattutto una eccellente Marta Rossini, grande nella regia e precisa nelle "bombe" da tre punti. La Galli in virtù di questo successo resta a due punti dalla capolista Derthona in attesa proprio della trasferta in casa della prima della classe domenica prossima alle 17.

G.G.