Pallacanestro, serie B. Toia è scatenato ma la Sba cade in casa con Gallarate

Cade in casa la Amen Bc Servizi Arezzo, che subisce la prima sconfitta nel play-in. Al "PalaEstra" passa Gallarate, che s’impone di misura 71-73 al termine di una sfida al cardiopalma. La Sba parte forte: nel primo quarto segna ben 24 punti e anche nel secondo parziale aumenta il proprio vantaggio fino al +15, ma gli ospiti prima dell’intervallo lungo reagiscono e riducono il divario a -4. A inizio ripresa blackout Sba e i lombardi ribaltano la situazione: Sba in svantaggio di 4 lunghezze alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo parziale il quintetto di Evangelisti resta in partita ma non riesce mai a compiere il sorpasso decisivo. Non bastano, insomma, i 23 punti di uno scatenato Toia. Sconfitta dolorosa che complica la rimonta ai primi due posti che valgono i playoff promozione. Tentativo di pronto riscatto sabato 23 a Varese.