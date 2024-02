Pallacanestro. Stasera il Vela contro il Liburnia. La parola d’ordine è una sola

Vela Basket in campo stasera al palazzetto di Camaiore nel recupero contro Liburnia valevole per la sesta giornata di ritorno, in programma sabato scorso e rimandata per l’indisponibilità della struttura sportiva.

C’è molta attesa da parte di tutti anche se l’orario stabilito (19,15), per molti è decisamente scomodo. L’obiettivo per la formazione viareggina è uno solo: vincere per restare in classifica vicinissima al settimo posto, ovvero quello che darebbe la certezza di salvarsi. Il Vela di ora è certamente all’altezza per farlo anche se il Liburnia (pur indietro in classifica) resta un brutto cliente con esperienza da vendere. Nell’ambiente Vela dopo le ultime vittorie, alcune inattese ed altre schiaccianti, l’ottimismo non manca di certo. Taylor e compagni sanno di quanto sia importante un successo oltre a sapere di stare vivendo un invidiabile momento di forma ed in grado di prevalere su qualsiasi avversario.

La preparazione è stata condotta da Bonuccelli e Della Longa nella giusta maniera, lavorando in particolare su una tattica che si ritiene possa annullare il gioco solitamente praticato dai livornesi. Insomma, tutto è pronto per un’ottima prova e per il conseguente successo. Nonostante l’orario scomodo è atteso il pubblico delle grandi occasioni. In fin dei conti cenare con largo anticipo o con un breve ritardo non è poi impresa impossibile.

Eraldo Di Simo