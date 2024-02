Pallamano a gold. La Macagi Cingoli mette il Pressano nel mirino

Con una gara in meno (il 5 marzo, per decisione del giudice sportivo si rigiocherà quella interna contro il Fasano già sconfitto 25-24 mercoledì 7 di questo mese) la Macagi Cingoli con 12 punti è fuori dalla zona play-out e domani alle 18 ospiterà il Pressano che nell’A Gold di pallamano è l’espressione agonistica del comune trentino di Lavis. Il Pressano è penultimo con 5 punti: 4 li ha guadagnati dopo il cambio del tecnico. La vittoria 34-28 ottenuta a Pressano il 7 ottobre è stata la prima affermazione esterna della Macagi Cingoli a cui dunque sorridono i presupposti per l’imminente sfida. "Ma non va sottovalutato il Pressano – ammonisce l’allenatore Sergio Palazzi – avendo un 7-base molto valido in cui, pur mancando di soluzioni alternative, spicca il tunisino Hamouda che con 124 gol è primo nella classifica dei marcatori. Hamouda è fondamentale: forte in fase di finalizzazione, abile come creatore di gioco. Dovremo essere bravi a gestire l’impegno per contenere l’avversario e, fatto tesoro dei riscontri negativi, tornare ad avere un rendimento positivo dopo gli ultimi due ko fuori sede". In settimana è stata sostenuta una preparazione a ritmi regolari. "Abbiamo anche smaltito – spiega Palazzi – la fatica mentale, oltreché fisica, dopo aver giocato ogni tre giorni". Sono rientrate pure le preoccupazioni per l’infortunio di Strappini. "È stato per due giorni a riposo – precisa Palazzi – e si è accertato che la contrattura all’adduttore era dovuta ad affaticamento. Si è rimesso il portiere Mihail, dunque le condizioni del collettivo sono buone".

Gianfilippo Centanni