Pallamano A Gold. La Macagi Cingoli mette Trieste nel mirino. Palazzi: "È uno scontro diretto, ha un elevato valore»

Neanche il tempo di gustare pienamente la soddisfazione per il successo interno conquistato (25-24) a spese del Fasano campione d’Italia, che la Macagi Cingoli è attesa da un’altra sfida diversa ma sostanzialmente anche più importante. È in alta classifica il Fasano, invece figura in zona play-out il Trieste che la Macagi Cingoli ospita oggi con inizio alle 18. "A ben guardare – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – la partita contro il Trieste ha un rilievo maggiore rispetto a quella recente, perché in pratica si tratta di uno scontro diretto: contro una pericolante, i due punti in palio valgono effettivamente il doppio. Certo, adesso siamo all’ottavo posto e al sicuro, ma il campionato ancora non è finito, anzi a noi adesso riserva quattro gare in quattordici giorni".

È una Macagi Cingoli sotto pressione, dunque: la gestione dell’impegno richiede un supplemento di energie. "Il miglior modo per affrontare l’intenso momento – spiega il tecnico della formazione cingolana – consiste nel pensare a un confronto alla volta. Intanto dobbiamo prendere atto che in fase difensiva siamo molto migliorati, disputando una delle migliori prove difensive della stagione. Un altro rilievo positivo è dato dall’apporto della panchina che permette di effettuare le opportune rotazioni".

Ma adesso c’è da pensare solo alla formazione del Trieste. "Ultimamente – precisa coach Palazzi – ha battuto il Merano che non perdeva da ottobre, quindi verrà a Cingoli notevolmente rinfrancato e rinforzato dall’ingaggio del terzino sinistro macedone Andonovski. Il Trieste in trasferta è fragile, gli 8 punti che ha se li è guadagnati in casa, ma la Macagi Cingoli non deve assolutamente pensare che, siccome ha sconfitto il Fasano, affrontare il Trieste sarà agevole. Tutt’altro".

Gianfilippo Centanni