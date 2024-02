Pallamano A Gold. Macagi Cingoli, finale amaro. Pressano vince all’ultimo sprint

Incredibile, ma vero. In vantaggio fino al 25’ della ripresa, nel giro dei successivi 2 minuti la Macagi Cingoli è raggiunta (33-33 al 26’) e va sotto (33-34 al 28’), riagguanta il pari al 29’ (34-34), perde la partita al 29’39“: 34-36 per il Pressano che dimostra di essersi ultimamente rivitalizzato, disputando una prestazione puntigliosa e reattiva, producendo molto movimento a beneficio del suo ariete, il tunisino Hamouda che si conferma capocannoniere dell’A Gold. Attenuante non da poco, per la Macagi Cingoli, il grave infortunio al ginocchio sinistro, subìto al 12’ dal portiere titolare Federico Mihail per cui la prosecuzione del campionato sembra quanto meno compromessa. Pure se Albanesi subentrato a freddo se la cava onorevolmente, l’imprevisto è davvero un brutto colpo per la Macagi Cingoli che inizia disinvoltamente, nel contesto di una reciproca frenesìa manovriera. La sfida fila via senza un attimo di pausa, connotata da una vibrante intensità: la Palazzi Band gestisce e, pure se come al solito spreca ottime opportunità, incrementa lo scarto favorevole (11-8 al 15’) e va al riposo sul 21-18.

Si ricomincia con la Macagi Cingoli che all’11’ conduce 29-24, però il + 5 diventa + 2 al 12’. E da qui si va verso la serie di palpitazioni procurate dal Pressano che al 15’ e al 24’ sfiora il pareggio (30-29 e 32-31) riuscendo a ghermirlo. È il presupposto per lo scippo vittorioso.

Gianfilippo Centanni