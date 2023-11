Pallamano A Gold. Strappini: "Macagi Cingoli, importanti le prossime tre gare»

"Contro il Secchia Rubiera – riflette Diego Strappini – è la prima di tre scontri diretti: far filotto in questa fase-clou significherebbe trascorrere tranquillamente la prossima pausa natalizia e pensare alla qualificazione in Coppa Italia". Strappini è il pivot e capitano della Macagi Cingoli che domani al PalaQuaresima affronterà, con inizio alle 18, il Secchia Rubiera, ultimo in classifica con un punto all’attivo. Sabato scorso Strappini, uscito dolorante nel secondo tempo della sfida contro l’Alperia Merano, aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. Già assente l’infortunato Somogyi, si temeva una defezione del giocatore. "Invece – chiarisce Strappini – si è trattato delle conseguenze di un pregresso affaticamento quindi, dosando la preparazione, sono tornato nelle migliori condizioni".

Situazione strana per la Macagi Cingoli: nella Serie A Gold, ha il miglior attacco (256 reti) e col Carpi la peggior difesa (271 gol al passivo). "La situazione contraddittoria – spiega Strappini – è spiegabile considerando che noi corriamo molto, producendo tanti attacchi, settanta a partita, dunque segnando in modo considerevole. Però subiamo anche in fase difensiva, ne siamo consapevoli, prova ne sia che durante la settimana abbiamo effettuato la preparazione prevalentemente incentrata sull’assestamento della difesa". Ed ecco la visita del Secchia Rubiera che non si annuncia irresistibile. "Guardando alla posizione in graduatoria e allo scarso profitto in punti, il Secchia Rubiera – rileva Strappini – sembra un avversario poco temibile. Però, attenzione: le apparenze ingannano, finora loro hanno impegnato tutte le rivali, dispongono di un organico ben dotato, logicamente non verranno in gita di piacere. Certo, il pronostico è dalla parte nostra, ma perché si avveri dovremo disputare un’ottima prestazione, anche per onorare il pubblico che ci sostiene calorosamente".

Gianfilippo Centanni