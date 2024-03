Pallamano A silver: domani la partita è alle 17,30. Il Romagna di Lopez va a Chieti. L’obiettivo è salire al terzo posto

Destinazione Chieti, la Casa della pallamano. In Abruzzo la Pallamano Romagna gioca le sue carte domani alle 17,30 nella tana del Campus Italia, la nazionale federale under 17 allenata dall’esperto Riccardo Trillini. Considerando che il team è fuori classifica e quindi nella prossima stagione militerà nuovamente in A Silver, i ragazzi hanno ottenuto quattro vittorie, due volte col fanalino di coda Teramo, una col Cologne e una col Cus Palermo. Il bilancio delle reti è in passivo. Il pivot faentino Davide Babini e compagni sono stati molto presenti in zona gol segnando 503 reti, quarta forza del campionato mentre sono stati un colabrodo in difesa, subendo 577 segnature, peggior retroguardia in assoluto della serie A Silver. La formazione guidata dal coach spagnolo Miguel Angel Moriana Lopez dovrà smorzare l’entusiasmo degli avversari bissando il successo nel match di andata. I due punti servirebbero per agganciare a quota 24 Molteno o Chiaravalle che disputano lo scontro diretto. Tornando al Campus Italia, il miglior marcatore è Wasim Khouaja, autore di 85 realizzazioni, davanti a Nicholas Trost (61) e Simone Giambartolomei (57).

Le altre gare: Metelli Cologne – Re Borbone Cus Palermo, Camerano – Orlando Haenna, Lions Teramo – Verdeazzurro Sassari, Tecnocem San Lazzaro – Genea Lanzara, San Giorgio Molteno – Publiesse Chiaravalle.

La classifica: Camerano 33; San Lazzaro 25; Molteno, Chiaravalle 24; Pallamano Romagna 22; Lanzara, Enna 20; Cologne 18; Sassari 12; Campus Italia 8; Cus Palermo 6; Teramo 4.