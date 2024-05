Pallamano A Silver. Il Romagna al bivio. Domani deve battere. Molteno per riaprire il quarto di finale

La partita della vita. L’incontro in cui deve funzionare tutto. Il Romagna è chiamato a vincere gara-due dei quarti in programma domani alle 20 al Pala San Giorgio di Molteno. E nel caso gli arancioblù riescano nell’intento la squadra qualificata per la semifinale uscirebbe sabato nella sfida che si giocherà sempre in Lombardia. La formazione allenata da coach Miguel Angel Moriana Lopez si è complicata la vita perdendo alla palestra Cavina 21-26. Tutti gli effettivi dovranno rendere al massimo. A partire dai portieri. Alessandro Maistrello, nuovo arrivato, è in stato di grazia e para tiri difficili con percentuali altissime. ’Mais’ si è inserito fin da subito ed è cresciuto tanto da diventare la prima scelta. Ma Samuele Mandelli e Martino Redaelli non sono delle riserve perché si fanno sempre trovare pronti e i loro interventi sono precisi e puntuali. A condurre il gioco ci pensa Nicolò Bianconi, giovane centrale. Al suo fianco la batteria dei terzini, fiore all’occhiello della formazione romagnola. Non si può non partire da capitan Alexandru Rotaru. Una bocca da fuoco non da poco è Gregorio Mazzanti che, col suo tiro potente, toglie le castagne dal fuoco. Il miglior marcatore è però lo spagnolo Javier Lamarca.

m. m.