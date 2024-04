Pallamano a Silver. Il Romagna cade e trova Molteno nei quarti di finale

ORLANDO HA

32

ROMAGNA

24

ORLANDO HA: Coppola, Loguasto, Caruso 6, Guarasci, Andolina, Giummarra 6, Russello 2, Serravalle, Santoro 3, Verdino, Calzetta, Mazzone 2, Oliva, Guggino 10, Rosso 3, Merlo. All. Gulino.

PALLAMANO ROMAGNA: Mandelli, Maistrello, Bianconi 1, Satta 1, Albertini, Ceroni 2, Lamarca 5, Ariotti 1, Tondini, Rotaru 6, Di Domenico 4, Zavagli 4. All. Moriana.

Arbitri: Bertino e Bozzanga.

Note: primo tempo 17-10.

Giornata no. E’ quella che ha vissuto la Pallamano Romagna affrontando in Sicilia l’Enna. Schierando solo 12 effettivi, gli arancioblù non sono stati mai in partita e, alla fine, hanno chiuso con un pesante passivo di otto reti. Essendo l’ultimo turno si sono delineati i verdetti per i playoff promozione e retrocessione.

La formazione allenata da Miguel Angel Moriana Lopez, terza prima di questo incontro, si ritrova al quinto posto incrociando il destino del Molteno nei quarti di finale. Il calendario prevede la prima sfida in casa del Romagna sabato, il ritorno il 2 maggio e l’eventuale bella il 4 maggio in casa dei lombardi. Chi la spunta andrà in semifinale dove lotterà per la promozione con la vincente del match tra Camerano e Genea Lanzara.

Gli altri due quarti vedono opposti Chiaravalle ed Enna e poi San Lazzaro e Cologne. In zona retrocessione i Lions Teramo scendono perché arrivati ultimi mentre Sassari e Cus Palermo si disputano l’altro posto.

La classifica: Camerano 39; San Lazzaro e Chiaravalle 29; Molteno e Pallamano Romagna 28; Cologne 25; Enna 22; Lanzara 20; Sassari 16; Campus Italia 11; Cus Palermo 10; Lions Teramo 7.

m. m.