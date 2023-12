Pallamano a silver: ore 19 alla palestra cavina. Il Romagna ospita Lanzara per avvicinare la vetta

Seconda partita casalinga consecutiva per la Pallamano Romagna che, dopo il netto successo al PalaCattani contro il Campus Italia, torna alla palestra Cavina alle 19 per affrontare i salernitani del Genea Lanzara. Si tratta di una buona occasione per la formazione allenata da coach Miguel Angel Moriana Lopez per riallungare la striscia positiva rimanendo sulla scia delle prime della classe, San Lazzaro, Cologne, Chiaravalle e Camerano.

La squadra guidata da mister Pasquale Maione, ex pivot azzurro, dopo un inizio stentato, è reduce da due vittorie consecutive contro Campus Italia e San Lazzaro.

La classifica: Camerano 13; Chiaravalle, Cologne 12; San Lazzaro 11; Pallamano Romagna 10; Molteno 9; Lanzara 8; Sassari 7; Enna 6; Cus Palermo 4; Campus Italia, Teramo 2.