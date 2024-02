Pallamano a silver. Palestra Cavina, ore 19: il Romagna aspetta l’arrivo del fanalino Teramo

Uscire dalla crisi per ritrovare la luce in fondo al tunnel. E’ questo l’imperativo categorico della Pallamano Romagna dopo aver perso tre partite consecutive. L’occasione è propizia perché l’avversario odierno nel match che si disputa alle 19 alla palestra Cavina è il Teramo. Il fanalino di coda della serie A Silver vanta una sola vittoria ottenuta battendo l’Enna col punteggio di 25-24. Gli abruzzesi hanno poi perso le altre 14 partite segnando 298 gol, peggior attacco del torneo e subendone 421, quartultima difesa. All’andata gli uomini guidati da coach Miguel Angel Moriana vinsero per 23-32. Senza sottovalutare i teramani l’unico risultato per gli arancioblù è il successo da conquistare in modo perentorio convincendo l’allenatore e anche i tifosi che si stringeranno attorno al team in questo momento di buio. Il bomber degli ospiti risponde al nome e cognome di Alessandro Murri, autore di 92 realizzazioni, davanti a Giulio Forlini (55) e Davide Barbuti che ha messo a segno 25 gol.

Le altre gare: Sassari-Chiaravalle, Lanzara-Cologne, Campus Italia-Camerano, Cus Palermo-San Giorgio Molteno, Haenna-San Lazzaro.

La classifica: Camerano 27; Tecnocem San Lazzaro 23; Chiaravalle 20; San Giorgio Molteno 19; Cologne, Pallamano Romagna 18; Orlando Haenna 15; Genea Lanzara 14; Verdeazzurro Sassari 12; Cus Palermo, Campus Italia 6; Lions Teramo 2.

m. m.