Pallamano a silver: playoff. Romagna, esordio amaro. Adesso occorre l’impresa

PALLAMANO ROMAGNA

21

MOLTENO

26

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Mandelli, Lega, Bianconi 2, Satta, Albertini 1, Mazzanti 3, Ceroni 2, Lamarca 4, Ariotti, Tondini, Rotaru 6, Di Domenico 1, Zavagli, Ramondini, Bellini 2. All. Moriana.

MOLTENO: Randes, Donadello, Garrone 5, Bonanomi 2, St. Riva, L. Colombo 1, Cuzzupè 4, Sa. Riva, De Angelis 1, Campestrini 4, Redaelli 9, Galizia, Crippa, La Rocca. All. Gagliardi.

Arbitri: Vasile e Tempone.

Note: primo tempo 10-10. Espulso: Marzocchini.

Matchpoint. Gara 2 della partita tra Pallamano Romagna e Molteno potrebbe essere decisiva per accedere alla semifinale dei playoff promozione del campionato di serie A Silver. Ma l’occasione propizia nel match in programma in Lombardia giovedì 2 maggio, alle ore 20, non sarà per la formazione allenata da coach Miguel Angel Moriana Lopez che ha perso dopo un incontro equilibrato, deciso solo nel finale (21-26). Senza il bomber Thomas Bernachea i moltenesi hanno trovato in Giacomo Redaelli, un degno sostituto, autore di nove realizzazioni. Se il fratello del portiere arancioblù Martino è stato il mattatore in movimento la porta lombarda è stata blindata da Gabriele Randes che ha compiuto notevoli interventi infondendo sicurezza a tutta la retroguardia.

Il Romagna è stato saltuariamente in vantaggio di qualche rete ma non ha saputo dare il colpo di grazia subendo gli attacchi decisi del Molteno. Capitan Alexandru Rotaru si è ben disimpegnato segnando ben sei reti mentre in avanti ci sono state incertezze così come nella fase difensiva.

Nel caso ai romagnoli riesca l’impresa di vincere la prossima sfida tutto si deciderà sabato 4 maggio sempre in terra moltenese.

Mirko Melandri