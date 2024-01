Pallamano A Silver: prossima sfida il 10 febbraio con San Lazzaro. Romagna, ko pesante. La vetta si allontana

CHIARAVALLE

29

PALLAMANO ROMAGNA

26

CHIARAVALLE: Sanchez 1, Ballabio, Guidotti Morresi, Morettin 11, Vichi, Del Curto 1, Selimi, Guerrero 4, Castillo 2, Ceresoli, Brutti 5, G. Santinelli 3, Solustri, Mandolini 2, Grimaldi, S. Santinelli. All. Guidotti.

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello 1, Mandelli, Redaelli, Mengoli 2, Albertini, Mazzanti 4, Ceroni, Lamarca 5, Tondini, Rotaru 4, Di Domenico 3, Zavagli 2, Ramondini 1, Bellini 4. All. Moriana.

Arbitri: Nicolella e Dionisi.

Note: primo tempo 16-14

Il Romagna perde lo scontro diretto col Chiaravalle.

Il match è pieno di azioni interessanti, spettacolari, parate e colpi di scena, con gli ospiti costantemente alla ricerca della rimonta e i locali a tentare di mantenere qualche gol di vantaggio.

Ne esce una partita divertente, frizzante, ad alta intensità. In una seconda giornata di ritorno che registra anche il successo del Molteno sul Cologne, con i lecchesi rientrati in corsa per un posto di alta classifica, il Chiaravalle torna a staccare i bresciani raggiungendo gli arancioblù al terzo posto a 18 punti in classifica della serie A silver.

Nel frattempo San Lazzaro si riprende la seconda posizione alle spalle del Camerano.

Dopo il turno di pausa, il Romagna scenderà poi in campo alla Cavina sabato 10 febbraio contro San Lazzaro di coach Andrea Fabbri nel secondo scontro diretto consecutivo di questa fase.

Le gare: Verdeazzurro-Palermo 31-27, Chiaravalle-Romagna 29-26, Orlando Haenna-Lanzara 26-21, Teramo-Camerano 21-35, San Lazzaro-Campus Italia 34-30, S.Giorgio Molteno-Cologne 31-30.

La classifica: Camerano 23; San Lazzaro 19; Chiaravalle, Pallamano Romagna 18; Cologne 16; Molteno 15; Enna 13; Lanzara, Verdeazzurro Sassari 12; Palermo, Campus Italia 4; Lions Teramo 2.

m.m.