Pallamano a silver: successo in rimonta per moriana. Romagna, missione compiuta contro Palermo. Terzo posto consolidato: nel mirino c’è San Lazzaro

PALLAMANO ROMAGNA

34

CUS PALERMO

28

PALLAMANO ROMAGNA: Mandelli, Maistrello, Redaelli, Bianconi 3, Satta, Albertini 1, Mazzanti 6, Ceroni 1, Lamarca 5, Ariotti 3, Tondini 3, Amaroli, Di Domenico 6, Rotaru 3, Ramondini 3. All. Moriana.

PALERMO: A. Vitale, Puglisi, A. Aragona 11, Gangi Chiodo 4, Guardì 6, Alieri, Piscopo, Pitruzzella 2, Testa 3, E. Vitale 1, Manno 1, Lopes, Artale. All. I. Aragona e Tornambè.

Arbitri: Pierluigi Falvo e Luca Ganucci. Note: primo tempo 14-15.

La Pallamano Romagna doveva vincere contro il Cus Palermo e ha raggiunto l’obiettivo. Col punteggio di 34-28 gli arancioblù battono i siciliani guadagnando il terzo posto insieme a Chiaravalle, a un solo punto da San Lazzaro che perde a Teramo. La lotta per la piazza d’onore è riaperta con San Lazzaro che, nell’ultimo turno, ospiterà Camerano, mentre il Romagna giocherà ad Enna e Chiaravalle in casa contro Cologne. Per capitan Alex Rotaru e compagni è fondamentale chiudere tra le prime quattro per avere in casa l’eventuale "bella". Da parte sua il Cus Palermo incassa la sconfitta che, unitamente alla vittoria di Teramo contro San Lazzaro, mette in discussione fortemente la retrocessione diretta in A Bronze: a una giornata dalla fine gli abruzzesi raggiungono quota 7 a una lunghezza dai siciliani, nell’ultimo turno Aragona e compagni sfideranno Lanzara in casa mentre la squadra di Massotti farà visita al Molteno.

La classifica: Camerano 37; San Lazzaro 28; Pallamano Romagna, Chiaravalle 28; Molteno 26; Cologne 24; Genea Lanzara, Enna 20; Sassari 15; Campus Italia 10; Cus Palermo 8; Lions 7. Mirko Melandri