Pallamano a silver: un balzo in classifica. Il Romagna di Moriana supera Enna e festeggia. Redaelli e Maistrello regalano il secondo posto

PALLAMANO ROMAGNA

25

ENNA

21

PALLAMANO ROMAGNA: Redaelli, Maistrello, Mandelli, Albertini 3, Mazzanti 8, C. Mengoli 1, Ariotti, Tondini, Rotaru 1, Di Domenico 1, Zavagli, Bianconi 1, Lamarca 5, Bellini 4, Rinaldo 1, Ceroni. All. Moriana.

ENNA: Coppola, Avram, Caruso 4, Guarasci, Andolina, Giummara 1, Russello 5, Nasca, Calzetta, Mazzone 4, Guggino 5, Rosso 2, Merlo. All. Gulino.

Arbitri: Carlo Dionisi e Stefano Maccarone.

Note: primo tempo 14-14.

La Pallamano Romagna supera l’Enna scavalcando il San Lazzaro, battuto dal Camerano insieme al Cologne, giustiziere del Chiaravalle. Contro i siculi, la prova dei portieri Martino Redaelli e Alessandro Maistrello è super ed Enna segna solo sette reti nella ripresa. La difesa blocca le azioni ospiti, costretti a perdere lucidità, tempi di gioco e, soprattutto, tempo utile per la rimonta. Gregorio Mazzanti fa la parte del leone con otto reti su 13 conclusioni con lo squillo nel finale. A un giro di lancette dalla fine il terzino si eleva in penetrazione per il gol del 24-20 e nel rientro in difesa intercetta il passaggio di Rosso, per l’intervento che è il suggello della vittoria romagnola. Enna si conferma ostacolo duro da superare, con diverse individualità di spicco con la linea di terzini Rosso-Guggino-Russello molto dura in difesa e di difficile comprensione in attacco.

La classifica: Camerano 19; Pallamano Romagna, Cologne 16; San Lazzaro 15; Chiaravalle 14; Molteno 13; Lanzara, Sassari 10; Enna 9; Palermo, Campus Italia 4; Teramo 2.

Mirko Melandri