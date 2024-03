Pallamano a1. Casalgrande esulta in volata con Cassano

CASALGRANDe

27

CASSANO MAGNAGO

26

CASALGRANDE PADANA: Ferrari, Franco 2, Iyamu 5, Furlanetto 6, Bordon, Artoni S. 4, Rondoni C., Bonacini, Rossi 1, Artoni A. 3, Orlandi 2, Baroni, Giovannini, Marquez Jabique 3, Mattioli, Lusetti 1. All. Agazzani. CASSANO MAGNAGO: Kobilica, Manfredini 3, Chianese, Cobianchi 2, Gozzi 4, Laita 5, Zanellini 4, Macchi, Ponti L. 2, Zizzo A., Barbosu 5, Barbuscia, Milan G. 1, Bertolino, Milan A., Zizzo C. All. Affricano.

Arbitri: Rhim e Plotegher.

Note: primo tempo 16-14. Sette metri: Casalgrande 3/4, Cassano Magnago 2/2. Minuti di esclusione: Casalgrande 2, Cassano Magnago 2.

Successo in volata per la Casalgrande Padana (20), che si impone al PalaKeope nel match di A1 femminile contro Cassano Magnago (23), portandosi a -3 dalle lombarde, quinte della classe. Avanti di 4 gol a inizio ripresa, le ceramiche si fanno superare a 10’ dalla fine, per poi piazzare l’allungo decisivo trascinate dalle reti di Furlanetto e Iyamu.