Pallamano a1 femminile. A Casalgrande arriva Pontinia. Ha il miglior attacco del torneo

Sfida casalinga per la Casalgrande Padana (14), impegnata all’inconsueto orario delle 16 nella 13ª giornata di Serie A1 femminile. Al PalaKeope arrivano le laziali dell’Adattiva Pontinia (20), seconde a -2 dalla capolista Erice. La formazione ospite ha il miglior attacco del gruppo con 397 centri in 12 incontri, con punte di diamante Manojlovic e Colloredo, atlete sulle quali la difesa casalgrandese dovrà porre un occhio di riguardo, per poi scatenare il talento di Iyamu, vice capocannoniere del massimo campionato, nella metà campo avversaria.