Pallamano A1: stasera alle 20 al PalaBursi arriva Fasano. I Vikings ospitano i campioni d’Italia: "Servono punti a tutti i costi»

Recupero infrasettimanale per i Vikings Rubiera (1), fanalino di coda del campionato di Serie A Gold maschile.

La formazione rosso-blu riceve alle 20 al PalaBursi i campioni d’Italia in carica del Fasano (8), attualmente sesti in classifica, nella sfida della sesta giornata non disputata a causa degli impegni continentali dei pugliesi. "Stiamo lavorando per sistemare le cose" spiega il general manager della Pallamano Rubiera, Michele Guerrazzi, commentando il momento non certo positivo dei suoi. "Continuiamo a vivere con spirito positivo e con la convinzione che abbiamo i mezzi per superare queste difficoltà ma è evidente che la situazione di classifica ci obbliga a cercare di fare punti anche in partite che sulla carta ci vedono sfavoriti. Giochiamo in casa prima contro Fasano e poi con Bolzano: ci servono punti. Non possiamo pensare di aspettare solo gli scontri diretti per giocarci la salvezza".

I Vikings, a onor del vero, hanno finora raccolto meno di quanto seminato, giocandosela alla pari con le tante squadre di vertice affrontate finora, cadendo sempre nel finale: a breve cominceranno gli scontri diretti e arrivarci con qualche punto in più non farebbe male, né al morale, né alla classifica.