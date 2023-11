Pallamano. Al Keope c’è Teramo. Artoni avverte: : "Da qui non si passa»

Casalgrande Padana (7) a caccia del terzo risultato utile di fila nella sfida interna delle 18,30 contro Teramo (6), valida per l’8ª giornata di A1 femminile. Dopo aver fermato le campionesse d’Italia di Salerno e aver strappato un punto sul campo di una Cassano Magnago a punteggio pieno, le ragazze di Agazzani affrontano un avversario in forma, che ha 3 vittorie di fila alle spalle: "Lo scorso anno Teramo ci ha rifilato una sconfitta casalinga con ben 8 gol di scarto, si tratta di un ko che continua a bruciare. Rispetto alla passata stagione, la squadra abruzzese si è rinforzata in maniera significativa, in particolare con Dyulgerova; il palaKeope è casa nostra, e casa nostra non si può espugnare: concetto che metteremo in chiaro fin dalle primissime fasi del confronto" spiega Simona Artoni (foto), ala della Casalgrande Padana.

Vikings. A livello maschile secondo appuntamento interno in pochi giorni per il fanalino di coda Vikings Rubiera (1), atteso alle 18 da Bolzano (11). Al cospetto della terza forza del campionato di A Gold i rosso-blu puntano a un risultato positivo alla vigilia di una lunga serie di scontri diretti per la salvezza, dopo una prima parte di stagione giocata contro le formazioni attrezzate per lo scudetto.

In Serie A Bronze la Modula Casalgrande (2) gioca alle 19,30 a Prato (2) contro una rivale blasonata, ma ha fuori Montanari, Giannetta e Giubbini; alle 19, infine, i Marco Jumpers (0) ricevono a Castelnovo Sotto il Bologna United (2).