Pallamano, al PalaQuaresima le gare tra scuole. Quindici le formazioni scese in campo

Il PalaQuaresima di Cingoli ha ospitato la fase provinciale delle competizioni sportive scolastiche di pallamano (ex Giochi sportivi studenteschi), categorie Cadetti e Cadette, con la partecipazione di oltre 100 ragazzi e ragazze frequentanti le scuole secondarie di Primo grado del Maceratese. La Polisportiva Cingoli ha fornito il supporto organizzativo, con l’impegno del dirigente Simone Ciattaglia, supervisore il professor Marco Petrini coordinatore per l’Educazione fisica dell’Ufficio scolastico regionale, presente Riccardo Trillini dt delle Nazionali di pallamano. Quindici le formazioni in gara, rappresentanti degli istituti comprensivi "Mestica" di Cingoli, "Badaloni" e "Gigli" di Recanati, "Della Robbia" di Appignano-Montefano, "Alighieri" e "Fermi" di Macerata, "Leopardi" di Sarnano, "Giovanni XXIII" di Mogliano, "Coldigioco" di Apiro. Nelle finali, in vetrina la pallamano locale: tra i Cadetti, vittorioso il "Mestica" che ha battuto il "Badaloni"; nelle Cadette, il "Mestica" ha regolato il "Leopardi" di Sarnano. Queste quattro compagini si sono qualificate per la fase regionale in calendario ad Ancona il 3 aprile.

Gianfilippo Centanni