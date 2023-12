Pallamano. Anche la Sicilia è una trasferta amara per Carpi

Anche la Sicilia è amara per la Pallamano Carpi che chiude il 2023 con la sesta sconfitta di fila (sesta su 6 trasferte) rimediata per 30-27 a Siracusa con l’Albatro e per la prima volta in stagione è penultima da sola visto il successo 27-23 di Trieste e Pressano. I bianconeri al 10’ sono sotto 8-4, poi ricuciono e arrivano due volte sul -1, virando sul 17-15 a metà gara. Nella ripresa una doppia inferiorità costa un break di 7-0 (da 20-18 a 27-18) che al 14’ di fatto chiude la gara. Carpi, con le parate di un Jurina fenomenale e Coppola (6 reti come Nocelli) adattato pivot, torna sul -4 ma non riesce a mettere paura ai siracusani. CARPI: Jurina (foto), Ferrarini, S. Serafini, Nocelli 6, Carabulea 2, Cioni, Coppola 6, Sibilio, Quaranta, Errico 3, Sortino 4, Mougits 4, Mejri 2. All. D. Serafini.

Serie A bronze. La Pantarei Modena batte 25-24 Prato e fa un bel passo nella corsa al 2° posto. Gialloblù sempre sotto (4-10 al 18’) che rimontano fino al -3 del riposo (11-14) e poi nella ripresa sono capaci con un break iniziale di 6-1 di mettere la freccia, fino al 24-22 del 25’ azzerato però da due reti toscane prima della rete a 13 secondi dalla fine di Morselli. MODENA: Vaccari, Stallo 1, Pugliese 3, Gollini, Prandi, Boni, Morselli 1, Valle 3, Bernardi, Turrini 3, Pollastri 6, Dalolio 6, Caretti, Bruni, Gibertini, Zoboli 2.

Serie B. Secondo ko di fila per la Carpine, 31-25 a San Lazzaro, il Rapid Nonantola festeggia il secondo successo di fila per 39-30 sul campo di Imola.

d.s.