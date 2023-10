Pallamano. Ariosto, debutto amaro sul campo di Mestrino

Inizia con un ko, 35-30, la stagione 202324 della Securfox Ariosto Ferrara. A partire meglio sono le locali: Al 7’ Rubin segna il primo parziale portando Mestrino sul +3 (4-1). La reazione emiliana permette l’aggancio, al 18’, sul 9-9 grazie agli spunti di Soglietti e Ferrara. Lo sforzo per rimettere in equilibrio il match toglie lucidità alle ferraresi, che non riuscendo a mettere la freccia, chiudono in svantaggio la prima frazione di gioco sul 17-15 con l’evidente difficoltà riscontrata nel contenere una scatenata Pugliese. Nella ripresa l’Ariosto si rimette, a testa bassa e con generosità, a caccia del sorpasso: tocca il -1 (21-20 al 37’) con la rete di Caccioppoli ma è solamente un sussulto in una gara che Mestrino è poi brava a gestire sino alla vittoria.