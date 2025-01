Pallamano. Ariosto travolto sul campo di Erice

Il periodo positivo dell’Ariosto, si infrange contro lo scoglio Erice. Che si trattasse di una trasferta estremamente complicata, era cosa nota, ed infatti la superiore caratura delle siciliane, autentica corazzata costruita per dominare il campionato, non ha lasciato scampo alla formazione ferrarese, sconfitta 29-17. La Securfox ha provato con una difesa arcigna a rimanere agganciata al match, riuscendo a limitare la qualità offensiva delle padroni di casa solamente fino alla metà del primo tempo, producendo però, poco in fase offensiva.

L’Ariosto segna la sua prima rete della gara, quando il tabellone segna il 9’ minuto di gioco, grazie ad una azione personale di Macarena Gandulfo, segno di una giornata di grande sofferenza. Ora è imperativo voltare pagina e pensare al prossimo turno, quando al PalaBoschetto arriverà un Teramo già sconfitto a domicilio nel girone di andata.