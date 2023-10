Pallamano. Carpi a Bressanone, missione impossibile

Assomiglia molto a una missione impossibile quella che attende stasera alle 20 la Pallamano Carpi a Bressanone, nel recupero della settima giornata di Serie A Gold. La corazzata Brixen (5 vittorie in 6 gare) è reduce dal doppio convincente successo nel 2° turno della Ehf Cup contro gli azeri dell’Azeryol, battuti due volte in casa 43-22 e 37-19 (nel terzo turno ci saranno i faroesi del Vif) e in casa fin qui ha già fatto 3 su 3 battendo Pressano, Rubiera e Merano. Coach Serafini ha tutti disponibili per una sfida da affrontare con la mente sgombra grazie a i due successi casalinghi di fila con Trieste e Pressano che hanno permesso i bianconeri di salire a quota 4 punti.

Questi gli altri 3 recuperi da giocare: Rubiera-Fasano e Sassari-Bozen di mercoledì 811 e Bozen-Fasano del 1511.

Classifica: Conversano 12, Cassano, Brixen *, Merano e Bozen ** 10, Fasano ** 8, Sassari * e Albatro 6, Carpi *, Cingoli, Eppan e Trieste 4, Pressano e Rubiera * 1.

d.s.