Pallamano. Carpi, che derby a Rubiera. Ultima chiamata salvezza

’Rien ne va plus’ per la Pallamano Carpi, che oggi alle 18 a Rubiera si gioca nel derby tutte le residue fiches salvezza per non dire addio dopo 3 anni alla Serie A Gold.

Sul fondo della classifica a -2 dai reggiani a 3 gare dalla fine (solo l’ultima scende diretta), i bianconeri devono vincere per l’aggancio (magari di 4 reti dopo aver perso in casa di 3 per essere virtualmente anche davanti), perché un pari allungherebbe solo l’agonia e una sconfitta varrebbe la matematica retrocessione. Per farlo la truppa di Serafini (sempre senza Nocelli e Jurina) deve superarsi, perché fin qui ha perso tutte e 11 le trasferte giocate e lontano dalla Vallauri non vince da 15 mesi, 28 gennaio 2023 a Bolzano. Si prevede il grande pubblico (gratis gli Under 18) per una sfida che sembra scritta nel destino, visto che Carpi e Rubiera sono salite a braccetto dalla B alla A2, dall’A2 alla A1 e negli ultimi due anni si sono sfidate (salvandosi entrambe) due volte ai playout. Le altre gare prevoste in questa giornata: Albatro-Cingoli, Bozen-Pressano, Cassano-Merano, Sassari-Conversano, Trieste-Eppan, Fasano-Brixen.

Classifica: Fasano 39, Brixen 38, Merano 36, Bozen 34, Conversano 33, Cassano 30, Sassari 29, Albatro e Cingoli 16, Eppan 15, Trieste 13, Pressano 9, Rubiera 8, Carpi 6.

Serie A bronze. Penultima fatica nella Poule retrocessione per la Pantarei Italia Modena, che gioca alle 19 a Castelnovo Sotto col Marconi: serve un punto per timbrare la salvezza (solo l’ultima va in B).

Le altre gare previste in questa giornata: Casalgrande-Derthona, Follonica-Tavarnelle.

Classifica: Modena, Derthona e Tavarnelle 4, Marconi e Casalgrande 3, Follonica 0.

Serie B. Nella terz’ultima di regular season la Carpine cerca riscatto dopo il primo ko casalingo ospitando alle 18,30 alla Fassi il Romagna per conquistare la miglior posizione in vista della final four. Si gioca domani alle 18 al PalaMolza il derby fra Modena e Rapid Nonantola.

Le altre gare previste in questa giornata: oggi Imola-Ferrara, Valsamoggia-Sportinsisme, Faenza-Rubiera, domani Estense-Parma, rip. San Lazzaro.

Classifica: Parma e Ferrara 35, Carpine e San Lazzaro 33, Rubiera 27, Faenza 24, Estense (-6) 23, Rapid 19, Modena 12, Imola 11, Valsamoggia (-3) 7, Romagna 5, Sportinsieme (-3) 0.