Pallamano. Carpi, è una ripartenza in salita a Conversano. In Serie B la Carpine affronta la capolista

Dopo la sosta per la nazionale torna la Serie A Gold con l’8^ di ritorno e la Pallamano Carpi sempre ultima da sola (-1 da Rubiera, solo l’ultima scende diretta) viaggia verso la Puglia per un’altra gara dal pronostico sulla carta scontato. I bianconeri giocano alle 19 a Conversano sul campo della quarta della classe, ancora imbattuta al PalaSanGiacomo (9 vittorie e un pari) e impegnata a difendere l’ultima piazza playoff. Carpi è ancora in emergenza visto che sul volo che parte oggi da Bergamo mancheranno sia Nocelli (operato al crociato anteriore del ginocchio sinistro, out sino a dicembre) che Jurina per problemi al ginocchio. Le altre gare: Eppan-Sassari, Bozen-Rubiera, Pressano-Cassano, Brixen-Albatro, Merano-Cingoli, Trieste-Fasano.

Classifica: Brixen 34, Fasano 33, Merano 30, Conversano 29, Bozen 28, Cassano 26, Sassari 25, Eppan 15, Albatro 14, Cingoli e Trieste 12, Pressano 9, Rubiera 7, Carpi 6.

Serie a Bronze. Comincia domani per la Pantarei Italia Modena la seconda fase della stagione con la Poule retrocessione: sono 6 le squadre al via (girone di sola andata in 5 giornate) che ripartono da zero e delle quali solo l’ultima retrocede in B. I gialloblù cominciano domani alle 15 al PalaMolza contro Tavarnelle. Queste le altre giornate: 7/4 Derthona-Modena, 14/4 Modena-Casalgrande, 20/4 Casalgrande-Modena e 27/4 Modena-Follonica.

Serie B. Si gioca la 9^ di ritorno in cui spicca il big match delle 18,30 alla Fassi dove la Carpine scivolata al 3° posto riceve il Ferrara United, una delle due capolista a +2 (l’altra, il Parma, invece riposa). Oggi alle 19 in campo anche il Rapid Nonantola che riceve il Romagna, domani alle 18,30 c’è Modena-Valsamoggia.

Classifica: Parma e Ferrara 33, Carpine 31, San Lazzaro 29, Rubiera ed Estense (-6) 23, Faenza 22, Rapid 15, Imola 11, Modena 10, Romagna 5, Valsamoggia (-3) * 3, Sportinsieme (-3) * 0. d.s.