Pallamano. Carpi lotta ma perde col Merano. Modena a caccia di punti a Tortona

Il copione è quello già visto più volte. Carpi lotta, riesce per un tempo e stare al passo degli avversari e poi alla distanza crolla nonostante una delle migliori prestazioni di questo difficile 2024. Succede con Merano alla Vallauri, dove nelle quint’ultima di Serie A Gold arriva la sconfitta numero 19 in 22 gare, un 29-24 che tiene i bianconeri all’ultimo posto, sempre a -1 da Rubiera (ko in casa con Cingoli) e a -3 da Pressano che giocherà oggi a Sassari. Senza Nocelli, Jurina e Marques Costa non basta la grande gara di Carabulea, a segno con 7 reti, per tenere a galla i ragazzi di Serafini. Al 17’ Carpi è anche avanti 6-5 grazie alla rete di Soria, ma Merano piazza un break di 7-2 a chiude al riposo sul 12-8. Nella ripresa Soria e Carabulea firmano la rimonta fino al 16-17 del 14’ ma è un’illusione, i meranesi mettono il turbo e con un parziale di 4-1 vanno +6 fino alla fine.

CARPI: Monzani, S. Serafini 3, Soria 4, Carabulea 7, Cioni 1, Coppola 2, Sibilio, Ferrarini, Quaranta, Damjanovic 2, Errico 1, Sortino 2 (foto), Mejri 2. All. D. Serafini.

Le altre gare: Albatro-Conversano 30-28, Bozen-Trieste 31-28, Rubiera-Cingoli 34-41, Cassano-Brixen 30-24, Fasano-Eppan 36-32, oggi Sassari-Pressano.

Classifica: Fasano 37, Brixen 36, Merano 34, Bozen 32, Conversano 31, Cassano 30, Sassari * 27, Albatro 16, Eppan 15, Cingoli 14, Trieste 12, Pressano * 9, Rubiera 7, Carpi 6.

Serie A Bronze. Scende in campo stasera alle 19 a Tortona sul campo del Derthona la Pantarei Italia Modena nella seconda gara della Poule retrocessione, che i gialloblù di Sgarbi hanno cominciato col piede giusto battendo Tavarnelle.

Clas. Modena e Derthona 2, Marconi e Casalgrande 1, Tavarnelle e Follonica 0.

d.s.