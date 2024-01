Pallamano. Carpi non ha scampo con Fasano. Fanno festa Pantarei e Carpine La Pallamano Carpi subisce la nona sconfitta consecutiva, perdendo 33-24 contro il Fasano campione d'Italia. I bianconeri perdono contatto iniziale e non riescono a recuperare. La classifica si complica con le vittorie di Eppan e Trieste. Nella Serie A Bronze, la Pantarei Modena batte Follonica 29-28 e si posiziona al secondo posto. In Serie B, la Carpine sconfigge Parma 31-19, mentre Modena vince contro Imola 32-31 e il Rapid Nonantola perde 35-31 contro l'Estense a Ferrara.