Pallamano. Carpi prova a risorgere affrontando il Bozen. Pantarei Modena atteso al big match con Bologna

Torna la Serie A Gold con la 3^ di ritorno dopo la sosta per le finali di Coppa Italia (vinte da Brixen) e per la Pallamano Carpi ultima, reduce da 9 ko di fila, la ripartenza è alle 18 alla Vallauri (ultimo successo casalingo il 14 ottobre scorso) contro il Bozen sesto ma con una gara in meno. Coach Serafini recupera al 100% anche Damjanovic e cerca punti per presentarsi ai prossimi 3 cruciali scontri salvezza con Trieste, Eppan e Pressano col morale alto. Le altre gare: Cassano-Sassari, Albatro-Fasano, Cingoli-Trieste, Rubiera-Brixen, Conversano-Pressano, Merano-Eppan.

Classifica: Brixen 26, Merano 23, Cassano, Fasano 22, Conversano 21, Bozen * 20, Sassari * 16, Cingoli * 12, Eppan 11, Albatro * 10, Trieste 8, Rubiera 7, Carpi e Pressano 4.

SERIE A BRONZE. Dopo la sosta in campo la 3^ di ritorno in cui Prato ha vinto 25-21 in anticipo a Follonica, agganciando i rivali e la Pantarei Modena al 2° posto. Per i gialloblù alle 18,30 al PalaMolza arriva la super sfida alla capolista Bologna (8 vittorie su 9 gare). Le altre: oggi Marconi-Tavarnelle, domani Derthona-Casalgrande. Classifica: Bologna 16, Modena, Follonica e Prato 12, Tavarnelle e Casalgrande 7, Marconi e Derthona 4.

SERIE B. In campo la 3^ di ritorno in cui riposa il Rapid Nonantola. La Carpine seconda cerca la quinta vittoria di fila alle 18,30 alla Fassi contro l’abbordabile Valsamoggia, mentre Modena gioca domani alle 18 con Faenza.

Classifica: Ferrara 24, Carpine 23, Parma 22, Rubiera e San Lazzaro 19, Faenza 16, Estense (-6) 14, Rapid 11, Imola 8, Modena 6, Romagna 3, Valsamoggia (-3) * 1, Sportinsieme (-3) * 0.

d.s.