Pallamano. Carpine, è assalto alla A Bronze. Ma col Parma non sarà semplice

Può essere un fine settimana storico per la Pallamano Carpine (in foto Nicola Vastano), che oggi e domani sarà al via nella final four per la promozione in Serie A Bronze. Al PalaBoschetto di Ferrara si sfidano le prime 4 della regular season di Serie B (racchiuse in 4 punti a fine campionato), con la squadra di coach Davide Montanari arrivata terza che scenderà in campo alle 18,30 nella semifinale contro Parma seconda a +1, mentre alle 16 i padroni di casa del Ferrara United, grandi favoriti del quartetto, affrontano il San Lazzaro arrivato quarto. Per la Carpine, dopo la beffa dell’anno scorso con l’esclusione dalle final four solo per la classifica avulsa, c’è un avversario di prestigio come Parma, sceso proprio dalla A, con cui però i giallorossi in campionato hanno pareggiato in terra ducale (25-25) e vinto largamente nel fortino della Fassi di Carpi per 31-19. Coach Montanari ha l’intera rosa disponibile tranne il guardiano Lorenzini (febbre) e Girolamodibari, assente da 2 mesi per impegni di lavoro. Le due squadre sconfitte si troveranno domani fronte alle 16 per la finale 3°-4° posto, le due vincenti invece alle 18,30 per la gara che vale l’unico posto promozione.