Pallamano. Carpine, il sogno è sfumato. Semifinale amara contro Parma

Sfuma in semifinale al PalaBoschetto di Ferrara il sogno della Pallamano Carpine. I ragazzi di coach Montanari sono stati battuti ieri nella semifinale per la promozione in Serie A Bronze da Parma per 29-26, al termine di una gara bellissima e oggi si dovranno accontentare della finale 3°-4° posto (ore 16) contro San Lazzaro, sconfitto nell’altra sfida 27-26 dai padroni di casa del Ferrara United che alle 18,30 si giocheranno la promozione con Parma. La Carpine ce l’ha messa tutta, rimanendo in gara fino ai 15’ finali, quando due reti di Leonesi (10 reti per lui) erano valse l’aggancio su 18-18. Poi pian piano Parma ha aumentato i giri, scappando sul 22-19 in 3’ e gestendo bene il margine accumulato. I giallorossi si sono riavvicinati fino al -1 (24-23) col rigore del solito Leonesi a 8’ dalla fine e poi con la rete di Tommaso Verri (25-24) a 5’ dalla sirena, ma lì è arrivata la sliding door della gara, con il rigore parato da Tommaso Verri ribattuto in rete da Parma (+2) e sul ribaltamento il rigore mandato alto da Leonesi, che ha fatto da preludio al +3 di Parma a 3’ dalla fine, pietra tombale per le speranze carpigiane.

d.s.