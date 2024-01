Pallamano. Casalgrande: vincere per entrare in zona playoff

Trasferta lombarda per i Vikings Rubiera (7), impegnati alle 18,30 a Cassano Magnago (18) nella 2ª giornata di ritorno di Serie A Gold maschile. La formazione rosso-blu, ancora alle prese con le assenze, deve mettersi alle spalle l’inatteso stop interno di sabato con il fanalino Pressano, che ne ha rimandato ancora una volta l’atteso salto di qualità, al cospetto di un avversario che viaggia a -2 dalla zona playoff e che all’andata fu capace di infliggere una lezione ai reggiani vincendo 32-20 al PalaBursi.

In A1 femminile sfida interna per la Casalgrande Padana (15), che alle 18,30 gioca al PalaKeope contro Mezzocorona (5), terzultima della classe: l’obiettivo è mantenere aperta una striscia positiva che dura da fine ottobre e che, dopo 5 vittorie e un pari, ha portato Francesca Franco (foto) e compagne a 2 punti dai playoff. Out Alessia Artoni, infortunata al dito: si proverà a recuperarla per la Coppa Italia, in programma la settimana prossima a Riccione, con le casalgrandesi che proveranno a superare il tabù dei quarti con Erice.

In A Bronze maschile, alle 20,30, il Marconi Jumpers (4) fa visita al Bologna United (14) nella sfida tra ultima e prima del girone B; domani alle 18, sempre al PalaKeope, la Modula Casalgrande (7) cerca riscatto con Prato (8).

In A2 femminile, alle 19 altro testa-coda, quello tra Marconi Jumpers (2) e Ariosto Ferrara (18).