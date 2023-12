Pallamano e Pallavolo. Polisportiva Cingoli, riflettori sul vivaio

Fiore all’occhiello della Polisportiva Cingoli è il vivaio: 140 tra ragazze e ragazzi praticanti pallamano e pallavolo. In sintesi, per la pallamano, tre gruppi di avviamento allo sport, in attività nel capoluogo, allenatore Hakim Jaziri; a Grottaccia, allenatrice Giada Rapaccini; a Villa Strada, tecnico Albano Cocilova; Under 11 e 13, maschile con Emanuele D’Agostino, femminile affidata ad Albano Cocilova. L’Under 16 del volley femminile è guidata da Valentina Marasca. L’occasione per concentrare tutte le forze della Polisportiva è stata la consegna delle tute offerte dagli sponsor che hanno ricevuto un omaggio come riconoscenza per il sostegno a favore del club. Le tute sono state date, oltre alle squadre minori, a quelle della pallamano di Serie A Gold e della B, e del volley della Prima divisione femminile. Gli atleti dell’A Gold di pallamano hanno dato al main sponsor Macagi Cingoli, presente il proprietario Mauro Cantatori con la sorella Michela, la foto della promozione in A Gold. Ha partecipato all’appuntamento Floriana Crescimbeni presidente della sezione comunale dell’Avis.

Gianfilippo Centanni