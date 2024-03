Pallamano e turismo. La Macagi testimonial

La pallamano cingolana a braccetto col turismo. È senz’altro una gratificante soddisfazione per la dirigenza la decisione per cui la Macagi Cingoli è divenuta partner della Regione Marche nella promozione turistica. La squadra, che sta disputando il campionato in A Gold, è testimonial della campagna pubblicitaria "Let’s in Marche – In Italy of course" promossa dall’Atm, l’Agenzia per il turismo internazionale delle Marche. Con questa iniziativa pubblicitaria, la Macagi Cingoli rappresenta le Marche nella massima serie della pallamano maschile. Il logo "Let’s in Marche" ora figura nella divisa ufficiale della squadra e sarà anche trasmesso in diretta nelle partite effettuate in A Gold dalla compagine biancorossa. Con immagini e video, la società sta dando visibilità a "Let’s in Marche" nei propri canali e sul sito internet.

g. cen.