Pallamano, fasi nazionali. Tricolore giovanile,. Cingoli alle fasi finali

L’acquisita permanenza della Macagi Cingoli in Serie A Gold ha esaltato la pallamano locale per cui la stagione non è affatto ancora finita. È imminente un altro importante appuntamento agonistico: la partecipazione della Polisportiva Cingoli (foto) alla fase conclusiva del campionato nazionale Under 20, in programma da domani nel Centro federale di Chieti con la partecipazione di sette squadre suddivise in due raggruppamenti, uno da tre compagini, avendo dato forfait il Fondi, e l’altro composto da quattro formazioni. In questo girone, la Polisportiva Cingoli se la vedrà con Camerano, Romagna e i vicnentini del Malo.

In calendario, domani alle 16 il derby contro il Camerano, alle 20 del giorno successivo la sfida alla Romagna e alle 18 di venerdì quella contro il Malo. A seguire, sabato pomeriggio le semifinali a quattro e domenica, dopo la finale per il primo e secondo posto, le partite per le altre posizioni di classifica. "Sappiamo che potenzialmente – rileva l’allenatore Sergio Palazzi con cui collabora Emanuele D’Agostino – le avversarie sono più competitive rispetto alla Polisportiva Cingoli: questo in teorìa, perché noi vogliamo impegnarci per essere un po’ la mina vagante della competizione che permette ai nostri giovani di acquisire ulteriore esperienza".

A disposizione dell’allenatore Palazzi ci sono i portieri Francesco Albanesi, Amir Gharbi, Matteo Santamarianova; le ali Matteo Bordoni, Davide Ciattaglia, Nicola Gagliardini, Lorenzo Rossetti, Edoardo Sampaolesi; i pivot Mirco Compagnucci, Samuel Ottobri, Edoardo Vignati; i terzini Matteo Gigli, Riccardo Lucertoni, Tommaso Morganti, Tommaso Pacetti, Moreno Tapuc.

Gianfilippo Centanni