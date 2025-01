Pallamano femminile:. Ariosto nella tana della corazzata Erice

Trasferta davvero impegnativa per la Securfox Ariosto, che oggi alle 18 renderà visita alla Life Style Erice. Autentica corazzata del campionato, la formazione siciliana comanda la classifica in virtù di un cammino quasi perfetto, con dodici vittorie conquistate, su tredici partite di campionato. Erice sta rispettando i pronostici che la vedevano ad inizio stagione, come la formazione più accreditata alla conquista della scudetto. L’Ariosto però non si presenterà in Sicilia come vittima sacrificale, in virtù di un ottimo periodo di forma attraversato da Soglietti e compagne. Le ferraresi arrivano da due preziosissime vittorie, contro Leno lo scorso turno di campionato, preceduto dalla sontuosa prestazione che le ha consentito di espugnare Bressanone nel turno inaugurale post sosta natalizia. Tra le ferraresi procede positivamente anche l’inserimento delle ultime arrivate, ovvero le argentine Visentin Kerper e Rios, quest’ultima arrivata recentemente in prestito proprio da Erice per terminare la stagione in maglia fucsia alla ricerca di un minutaggio più elevato rispetto all’impiego in provincia di Trapani.