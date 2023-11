Pallamano femminile. Securfox Ariosto in terra sarda per dare continuità al debutto

La Securfox Ariosto Ferrara, dopo aver assaporato il gusto dolce della prima vittoria stagionale al “Pala Boschetto” contro Marconi Jumpers, va a caccia di continuità (e della prima gioia esterna) sfidando il Città del Redentore. Nessuna defezione per coach Onelli, che si presenterà in terra sarda con l’obiettivo di mostrare ulteriori passi avanti sia in fase attiva che in fase passiva (la più attenzionata dopo il ko della gara d’esordio).

"La gara d’esordio ci ha confermato l’importanza dell’attenzione ad ogni minimo particolare per evitare di incappare in spiacevoli passi falsi. La squadra sta lavorando molto bene in settimana e già contro il Marconi Jumpers si sono viste cose interessanti nell’arco dei 60’. Dopo due giornate sono molto soddisfatto della produzione offensiva da parte della mia squadra: l’obiettivo ora è di alzare il livello della nostra difesa".

PROGRAMMA 3^GIORNATA

Città del Redentore-Securfox Ariosto Ferrara

Ego Sassari-Leno

Marconi Jumpers-Malo

Mestrino-Padova

Ferrarin-Cassano Magnago

CLASSIFICA SERIE A2 - GIRONE B: Leno 4, Cassano Magnago 4, Malo 4, Securfox Ariosto Ferrara 2, Ego Sassari 2, Mestrino 2, Ferrarin 2, Cellini Padova 0, Città del Redentore 0, Marconi Jumpers 0.