Pallamano femminile:. Securfox in Sardegna per consolidare la vetta

Andare a caccia della vittoria, per proseguire la corsa in vetta alla classifica: un ritornello divenuto ormai ripetitivo ma quanto mai attuale, per il prossimo futuro delle ragazze allenate da coach Salvatore Onelli.

Reduce da 11 vittorie consecutive, con un ruolino immacolato al “Pala Boschetto”, la Securfox punta a mettere ulteriore pressione a Leno impegnata anch’essa in trasferta in casa della Pallamano Ferrarin. Un duello a distanza, che culminerà il prossimo 16 marzo con lo scontro diretto in terra bresciana, che sta animando e catalizzando l’attenzione nel Girone B della Serie A2 2023/24. L’Ariosto, al completo, è partita per la Sardegna, per affrontare un avversario per nulla “parente” di quella Raimond superata nettamente con il punteggio di 40-18 lo scorso 11 Novembre.

Una formazione rafforzata e ora decisamente competitiva, che nelle ultime quattro giornate ha totalizzato 4 punti - uscendo dalle sabbie mobili della classifica - giocandosela alla pari con Cassano Magnago e Leno.

Classifica: Securfox Ariosto Ferrara 22, Leno 22, Malo 18, Cassano Magnago 18, Mestrino 12, Città del Redentore 10, Raimond Sassari 10, Pallamano Ferrarin 4, Cellini Padova 2, Marconi Jumpers 2.

Il turno:

Città del Redentore vs Malo

Pallamano Ferrarin vs Leno

Marconi Jumpers vs Cellini Padova

Mestrino vs Cassano Magnago

Raimond Sassari vs Securfox Ariosto Ferrara