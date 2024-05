Pallamano femminile: subito due successi per l’Ariosto alle finali

Inizia con un’estusiasmante vittoria in rimonta il cammino della Securfox ai playoff di serie A2 femminile in corso a Chieti da mercoledì.

Le emiliane, in un emozionante duello - possesso dopo possesso - trovano nel cinismo di Soglietti (top scorer con 11 reti) l’arma decisiva per mettere in cascina i primi preziosi punti.

Il primo match è finito 33-29 per la Securfox, col seguente tabellino: Caccioppoli 6, Ferrara 6, Magri 1, Buhna 4, Marsilio, Janni 1, Marrochi 3, S. Ottani, V. Ottani, Orienti, Tasinato, Zanotto, Badiali, Guarelli, Soglietti 11. All. Ancona

Ieri ancora un successo per le ferraresi, 31-20 contro Laugen.