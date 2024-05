Pallamano femminile under 15. Cingoli conquista il pass per le finali nazionali L'Under 15 femminile della Polisportiva Cingoli vince il campionato di Area 6, conquistando il titolo interregionale Marche-Abruzzo Molise. Ora si preparano per il 21° Festival della pallamano a Misano Adriatico.