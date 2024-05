Pallamano, gara3 dei playout. La Macagi sfida il Secchia Rubiera. Palazzi: "Vinciamo e siamo salvi»

"Anche se non sarà facile, dovremo essere bravi a ripetere la prestazione di gara-2". Con questa premessa, l’allenatore Sergio Palazzi stimola e sollecita la Macagi Cingoli che oggi (PalaQuaresima ore 18, ingresso gratuito) è impegnata in gara-3 dei playout, contro il Secchia Rubiera battuto l’altro ieri 30-24 riscattando al meglio la sconfitta esterna di sabato scorso. "È accertato – chiarisce Palazzi – che occorrono tre giorni per recuperare le energie mentali: noi, come anche gli avversari, non li abbiamo disponibili: abbiamo speso tantissimo per vincere, non avessimo conquistato il successo si sarebbe verificato un patatrac. Invece, fornendo una soddisfacente prova all’insegna dell’intensità, abbiamo piegato il Secchia Rubiera, rivale tosto, aggressivo, insidioso. D’altronde, dopo quattro partite tra stagione regolare e attuale ormai ci conosciamo". Quindi per la quinta sfida bisognerebbe adottare qualche soluzione tattica diversa. "Abbiamo qualcosa per sparigliare un po’ qualche loro certezza – ammette Palazzi – tenendo presente che nella recente prova sono stati attuati gli adattamenti giusti. Immutato il Secchia Rubiera, per noi tutto è diventato più agevole rispettando il previsto piano. Non ci siamo potuti rilassare, ma mai siamo stati effettivamente impensieriti". Fino al 15’ del primo tempo (5-1) gol al minimo. "Ne abbiamo subìto solo uno, abbinando una buona difesa alla finalizzazione, è stato commesso qualche errore di mira – spiega Palazzi – ma poi gli aggiustamenti hanno propiziato la precisione". In vetrina il ventenne portiere Francesco Albanesi, divenuto titolare fisso per sostituire l’infortunato Mihail che sta riprendendo. " Veramente rinfrancante e ammirevole è stato il rendimento di Albanesi, tenendo conto – precisa Palazzi – di quant’è importante il suo ruolo". E di quanto lo è questa gara-3. "Ne siamo ben consapevoli, intendiamo vincerla per quanta voglia abbiamo di finire felicemente la stagione".

Gianfilippo Centanni