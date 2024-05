Pallamano, Giara in casa. Finali promozione al Pala Boschetto

La Giara Assicurazioni Ferrara è pronta per la ‘final four’ per la promozione in serie a bronze. C’è grande attesa per le finali regionali di pallamano serie B, che si terranno nel fine settimana al Pala Boschetto. Un programma che vedrà la prima semifinale sabato alle 16, con in campo i padroni di casa HC Giara assicurazioni Ferrara (Ferrara United) contro la 1985 Pallamano Bologna. A seguire alle 18.30 sarà la volata della sfida tra Parma Pallamano e US Carpine. Domenica 19 sarà la volta delle finali per il 3° e 4° posto (formazioni sconfitte alle semifinali) alle 16, mentre la finalissima si terrà alle 18.30. La squadra che vincerà accede alla serie A bonze. Un campionato che ha visto proprio la compagine ferrarese chiudere al comando, dopo la scelta di una ‘auto retrocessione’ dalla massima serie lo scorso anno, ora la fase finale con le quattro migliori formazioni del campionato. Il presidente Simone Rossetti, presenta la due giornate di gare, in programma nel week-end al Pala Boschetto: "Siamo protagonisti in più fronti oltre che essere anche gli organizzatori di quest’importante evento finale che sancirà la promozione in serie A. La nostra squadra è pronta al termine di una stagione complicata, ma che siamo riusciti conquistare il primo posto, dopo la nostra scelta di retrocedere. Auspichiamo in una buona partecipazione di pubblico, per sostenerci e spingerci in queste finali".