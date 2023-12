Pallamano. Il Carpi viene trafitto dall’ex Kasa

Dura poco più di 10’ il derby per la Pallamano Carpi, che si fa battere alla Vallauri da Rubiera e scavalcare in classifica dai reggiani. Il 30-27 finale porta la firma del grande ex Niko Kasa che con 13 reti fa a fette la difesa bianconera e regala ai suoi il secondo prezioso successo di fila nella corsa salvezza. L’avvio fa ben sperare perché la truppa di Serafini è quasi perfetta fino al 9-4 del 10’, lanciata dai suoi due frombolieri Nocelli e Mougits (10 reti in coppia nel primo tempo), ma pian piano Kasa comincia a bucare la difesa da ogni posizione e con un parziale devastante di 12-3 prima del riposo Rubiera mette la freccia fino al 18-15 del riposo. Nella ripresa un nuovo strappo iniziale di 3-0 permette al Secchia di controllare il ritorno di Carpi, che arriva fino al -2 con Errico (6 reti per lui) col 24-26 del 19’, fallisce con Damjanovic la palla del -1 e da lì non si rialza più, anche perché una follia di Soria (fallaccio su Boni) vale il rosso all’unico pivot, che sarà squalificato sabato prossimo a Siracusa. La classifica in coda: Albatro e Cingoli 8, Eppan 6, Rubiera 5, Carpi e Trieste 4, Pressano 1.

CARPI: Jurina, Ferrarini, S. Serafini, Soria 1, Nocelli 9, Carabulea, Cioni, Coppola, Sibilio, Damjanovic 2, Errico 6, Sortino 3, Mougits 6, Mejri. All. D. Serafini. In Serie A Bronze arriva il 2° ko stagionale per Pantarei Italia Modena, battuta 26-19 sul campo del Casalgrande e oggi Bologna può staccare i gialloblù in vetta. In Serie B primo inatteso ko dopo 7 successi di fila per la capolista Carpine, travolta 34-15 sul campo del Ferrara United che mette al sicuro la gara già col 19-4 del primo tempo. Cade anche Modena 26-22 sul campo del Valsamoggia. Sorride il Rapid Nonantola che sbanca 26-22 il campo del Romagna dopo aver chiuso avanti già 14-10 la prima frazione. Col tandem Melchiorri-Padovani (14 gol in due) i rossoblù arrivano anche sul +8 e poi gestiscono.

Davide Setti