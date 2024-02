Pallamano Il derby alla Carpine

Ferme Serie A Gold e Bronze per le finali di Coppa Italia, ha giocato solo la Serie B con la 2^ di ritorno. Il derby del PalaMolza fra Modena e Carpine (in foto), pur con qualche sofferenza di troppo, premia i giallorossi ospiti per 28-23.

La quarta vittoria di fila lascia la squadra di coach Montanari al 2° posto, in scia a -1 dalla capolista Ferrara, vincitrice del derby sul campo dell’Estense per 25-23. Partenza migliore per gli ospiti, ma al 16’ c’è l’aggancio di Modena sul 6-6 e di nuovo al 19’ sul 9-9, poi il primo ’strappo’ della Carpine con un break di 8-1 vale il 17-10 del riposo. È l’allungo che decide il match, perché nella ripresa Modena rosicchia un po’ di margine ma al massimo arriva a -4 (20-24 al 52’) senza impensierire i giallorossi carpigiani.

MODENA: Trevisi, Conventi, Barbieri, Gualtieri 5, Ragazzoni, Bassoli, Vezzelli 5, Schiavone, Napolitano 1, Baccarani 3, Guerra, Fiorini 3, Ori 6, Chiaromonte. All. Sgarbi.

CARPINE: G. Verri, Violi 1, Setti, Imihamilage, Calzolari, Moio, Nicolazzo 3, Grandi, Biancardi, T. Verri 6, Artioli, Leonesi 3, Vastano 7, Coppola 5, Stoppini, Hajoubi 3. All. Montanari

Cade invece a San Lazzaro il Rapid Nonantola, battuto 27-25 dai bolognesi dopo essere stato sotto al riposo per 15-9. Il momento cruciale è nel finale di primo tempo, quando sul 9-8 il San Lazzaro con un 4-0 scava il solco fino al +6 di metà gara. I nonantolani riescono a ricucire con una bella ripresa, arrivando anche nei 3’ finali sul 23-23 e sul 24-24, poi San Lazzaro con 3 reti ravvicinate chiude i conti.

RAPID NONANTOLA: Zuppiroli 8, Abrusci, Sighinolfi, Melchiorri 8, Rizzello 2, Botti, Venanzi 2, Barbieri 1, Ciuffetti, Guerzoni 4, Celando, Salvarani, Lodi, Di Matteo. All. Zanfi.

Classifica: Ferrara 24, Carpine 23, Parma * 20, Rubiera e San Lazzaro 17, Faenza 16, Estense (-6) 14, Rapid 11, Imola 8, Modena 6, Romagna * 3, Valsamoggia (-3) ** 1, Sportinsieme (-3) ** -2.

d.s.