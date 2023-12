Pallamano. Il Follonica piega la capolista con la gara perfetta

La Pallamano Follonica batte la capolista e si rilancia nel campionato di A Bronze. Il Golfo del Sole ha avuto la meglio sul Bologna (30-28) e mette in cassaforte due punti pesantissimi ottenuti contro una formazione che fino ad ora non solo non aveva mai perso, ma non era mai andata neanche sotto di una rete contro le avversarie. I ragazzi follonichesi, davanti al pubblico di casa, hanno giocato concentrati sull’obiettivo per sessanta minuti, arrivano anche a condurre con 6 reti di vantaggio. Seconda vittoria e quattro punti in classifica per il team del Golfo che naviga a metà classifica.

Prossimo incontro domenica alle 15 alla palestra Coppi di Tortona per la quinta giornata di campionato contro la Pallamano Derthona 1983. La classifica: Bologna United 6, Modena 6, Prato 4, Tavarnelle 4, Pallamano Follonica 4, Casalgrande 4, Marconi Jumpers 2, Derthona 2.