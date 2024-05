Pallamano. La Carpine chiude terza nella Final Four

Dopo l’amarezza per la semifinale persa sabato con Parma, la Pallamano Carpine ha terminato al terzo posto le final four di Serie B che si sono chiuse ieri al PalaBoschetto di Ferrara e che hanno visto proprio i ducali di coach Luigi Pieracci (ex giocatore di Carpi) battere 32-30 i padroni di casa del Ferrara United conquistando il salto in Serie A Bronze. Nella finalina la Carpine ha battuto 33-32 il San Lazzaro, in una gara che i giallorossi di coach Montanari hanno dominato nel primo tempo (chiuso avanti 22-15) e che nei 3’ finali, con un break subito di 5-1, si sono quasi visti portare via dai bolognesi. "Ci tenevamo a finire terzi – spiega Tommaso Verri – per onorare una grande stagione, non abbiamo rimpianti, abbiamo dato davvero tutto e ci riproveremo l’anno prossimo". CARPINE: G. Verri, Viola, Setti, Imihamilage 2, Calzolari 5, Botti 3, Nicolazzo 1, Sternieri, Grandi, Biancardi, T. Verri 7, Artioli, Leonesi 12, Vastano 2, Coppola 1, Manfredini. All. Montanari.

d.s.